Unfall in Schorndorf: Helm schützt nicht immer: Pedelec-Fahrer (67) bei Glatteis-Sturz schwer verletzt
1
Obwohl er einen Fahrradhelm trug, erlitt der Senior schwere Verletzungen (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand

Trotz Helm zog sich ein Pedelec-Fahrer in Schorndorf schwere Verletzungen zu. Der Sturz verdeutlicht die Gefahren winterlicher Straßenverhältnisse.

Ein 67 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17.55 Uhr in der Unterführung Hammerschlag in Richtung Heinrich-Talmon-Groß-Straße unterwegs gewesen, als er auf glattem Untergrund die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte.

 

Nach Angaben der Polizei war der Mann allein beteiligt. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erhöhte Sturzgefahr bei winterlichen Straßenverhältnissen hin – insbesondere für Rad- und Pedelec-Fahrer.

 