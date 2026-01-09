1 Obwohl er einen Fahrradhelm trug, erlitt der Senior schwere Verletzungen (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand

Trotz Helm zog sich ein Pedelec-Fahrer in Schorndorf schwere Verletzungen zu. Der Sturz verdeutlicht die Gefahren winterlicher Straßenverhältnisse.











Ein 67 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17.55 Uhr in der Unterführung Hammerschlag in Richtung Heinrich-Talmon-Groß-Straße unterwegs gewesen, als er auf glattem Untergrund die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte.