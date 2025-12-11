Unfall in Schorndorf: 91-Jährige prallt mit BMW gegen Baum – Mitfahrer verletzt

1 Zwei Senioren wurden bei dem Unfall verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

In Schorndorf kollidiert am Mittwochabend eine 91-Jährige mit ihrem BMW mit einem Baum – sie und ihr ebenfalls betagter Mitfahrer werden verletzt.











Zwei Senioren sind bei einem Autounfall am Mittwochabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 91-jährige BMW-Fahrerin kurz nach 20 Uhr von der Künkelinstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Nach Polizeiangaben war sie in Richtung Rosenstraße unterwegs, als sie vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße fuhr.