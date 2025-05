Unfall in Plüderhausen: Verletzte Rollerfahrerin wird in Klinik geflogen

1 Ein Rettungshubschrauber brachte die 57-Jährige ins Krankenhaus (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Plüderhausen wird eine Rollerfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss.











Was die genaue Ursache für den Unfall am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) gewesen ist, bei dem eine Rollerfahrerin und ein Autofahrer zusammengestoßen sind, ist noch unklar. „Wir können derzeit noch nicht sicher sagen, wer die Vorfahrt an der Kreuzung Ahornstraße/ Birkenallee missachtet hat“, sagt ein Polizeisprecher vom zuständigen Präsidium in Aalen.