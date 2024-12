Unfall in Ostfildern

12 Ein Auto ist in Ostfildern mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Foto: SDMG

Ein Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn der Linie U7 in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Sonntag zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen im Fahrgastverkehr geführt. Die Polizei ermittelt zu den Gründen.











An einem Stadtbahnübergang in Ostfildern ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei bestätigt, ist ein Auto mit einer Stadtbahn der Linie U7 kollidiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr nahe der Haltestelle Kreuzbrunnen.