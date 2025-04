Unfall in Neidlingen: Mit mehr als zwei Promille gefahren – 16-Jähriger rammt parkende Autos

1 Den Jugendlichen erwarten Strafanzeigen (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 16-Jähriger setzt sich hinter das Steuer eines Autos, das nicht ihm gehört – darüber hinaus fährt er betrunken. Beim Rückwärtsfahren prallt er mit dem Wagen gegen drei andere Fahrzeuge.











Ein betrunkener Jugendlicher ist am Montagabend in Neidlingen (Kreis Esslingen) mit dem Fahrzeug einer Angehörigen gegen mehrere geparkte Pkw geprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 16-Jährige gegen 19.50 Uhr mit einem Toyota in der Lichtensteinstraße rückwärts und kollidierte dabei mit drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen.