Unfall in Karlsruhe: Ferrari rast ins Heck eines VW – drei Verletzte, enormer Schaden

1 Ein 44-Jähriger krachte mit einem Ferrari Portofino ins Heck eines VW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Daniel Kubirski/IMAGO/Daniel Kubirski

Ein Ferrari Portofino kracht in Karlsruhe in das Auto einer 26-Jährigen. Drei Menschen werden verletzt, der Schaden ist hoch.











Link kopiert



Ein Ferrari-Fahrer soll am Mittwochnachmittag in Karlsruhe einen Unfall mit drei Verletzten und rund 200.000 Euro Schaden verursacht haben. Der 44-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17.20 Uhr viel zu schnell auf das Heck einer 26-jährigen VW-Fahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige hatte zuvor aufgrund einer Fahrbahnverengung im Bereich des Durlacher Tors ihre Geschwindigkeit verringern müssen.