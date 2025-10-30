Unfall in Karlsruhe: Ferrari rast ins Heck eines VW – drei Verletzte, enormer Schaden
Ein 44-Jähriger krachte mit einem Ferrari Portofino ins Heck eines VW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Daniel Kubirski/IMAGO/Daniel Kubirski

Ein Ferrari Portofino kracht in Karlsruhe in das Auto einer 26-Jährigen. Drei Menschen werden verletzt, der Schaden ist hoch.

Ein Ferrari-Fahrer soll am Mittwochnachmittag in Karlsruhe einen Unfall mit drei Verletzten und rund 200.000 Euro Schaden verursacht haben. Der 44-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17.20 Uhr viel zu schnell auf das Heck einer 26-jährigen VW-Fahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige hatte zuvor aufgrund einer Fahrbahnverengung im Bereich des Durlacher Tors ihre Geschwindigkeit verringern müssen.

 

Der Fahrer des Ferrari Portofino konnte nicht mehr bremsen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der 26-Jährigen um die eigene Achse gedreht und gegen das Heck eines weiteren Autos geschleudert. Der Ferrari kam nach links auf die Straßenbahngleise und prallte gegen einen Strommast. 

Die 26-Jährige sowie die zwei Insassen des dritten Wagens wurden leicht verletzt. Der Ferrarifahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Vorwurfs des illegalen Fahrzeugrennens ermittelt.

 