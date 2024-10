Unfall in Esslingen: Mutter und ihre zwei Kinder sterben bei Unfall – Ermittlungen dauern an

Mutter und ihre zwei Kinder sterben bei Unfall – Ermittlungen dauern an

Unfall in Esslingen

5 In Esslingen sind am Dienstagabend drei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Foto: SDMG

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esslingen kommen am Dienstag drei Menschen ums Leben. Es handelt sich um eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingesetzt.











Die Ursache des verheerenden Unfalls in Esslingen, bei dem eine Fußgängerin und ihre beiden Kinder gestorben sind, ist weiterhin ungeklärt. Die Mutter und ihre Söhne im Alter von drei und sechs Jahren waren am Dienstag von einem Auto auf dem Gehweg erfasst worden. Sie starben aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Person wurden verletzt.