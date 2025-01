Unfall in Bad Cannstatt: Postfahrzeug stößt mit Stadtbahn zusammen – hoher Schaden

1 Am Freitag kam es in Bad Cannstatt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Postfahrzeug (Archivfoto). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Bad Cannstatt kommt es am Freitag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Postfahrzeug. Eine Person wird leicht verletzt. Die Hintergründe.











Link kopiert



Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in Bad Cannstatt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 24-Jährige mit einem Peugeot Postfahrzeug die Schmidener Straße in Richtung Gnesener Straße und wollte nach links in die Thorner Straße abbiegen. Als sie über die Stadtbahngleise nach links in die Thorner Straße abbiegen wollte, stieß der Peugeot mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammen, die in Richtung Botnang unterwegs war.