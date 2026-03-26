Unfall im Rems-Murr-Kreis: Frontalzusammenstoß auf L1127 – beide Fahrer verletzt

5 Beide Autos wurden durch die Kollision stark beschädigt. Foto: Kevin Lermer

Auf der Landstraße zwischen Affalterbach und Leutenbach kollidieren am Donnerstagabend zwei Autos. Beide Fahrer werden leicht verletzt. Der Schaden ist hoch.











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Im Rems-Murr-Kreis ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei gab es zwei Verletzte. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilt, kam es gegen 19.45 Uhr auf der L1127 zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurden demnach die Fahrer beider beteiligten Autos „leicht verletzt“. Die Ursache für die Kollision sei noch unklar.