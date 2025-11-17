Unfall im Ostalbkreis: 16-Jähriger baut Unfall mit Auto des Vaters und flüchtet

1 Ein 16-Jähriger krachte in ein geparktes Auto (Symbolbild). Foto: /IMAGO/Michael Bihlmayer

Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs: Ein 16-Jähriger setzt sich unerlaubt an das Steuer des Autos seines Vaters. Er drückt auf das Gas und kracht in ein geparktes Auto.











Ein 16-Jähriger ist mit dem Auto seines Vaters in Oberkochen (Ostalbkreis) gegen ein geparktes Auto geprallt. Er sei vermutlich zu schnell und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf ein weiteres Auto geschoben. Der 16-Jährige flüchtete zu Fuß.