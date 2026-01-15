Unfall im Landkreis Calw: Schwertransporter mit 70 Meter langem Rotorblatt verunglückt – Vollsperrung

1 Die Polizei ging von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Schwertransporter mit einem 70 Meter langen Rotorblatt eines Windrads kommt von der Straße ab. Die B294 bei Calmbach ist voll gesperrt. Die Bergung wird wohl noch dauern.











Link kopiert



Ein Schwertransporter mit dem Rotorblatt eines Windrads ist auf einer Bundesstraße bei Calmbach (Landkreis Calw) verunglückt. Der Nachläufer, auf dem das 70 Meter lange Rotorblatt gelegen habe, sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Bundesstraße 294 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. „Es ist zu erwarten, dass es bis in den Nachmittag gehen wird“, sagte ein Sprecher.