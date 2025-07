1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein unbekannter Transporterfahrer dreht mehrere Runden in einem Kreisverkehr und prallt auf eine Verkehrsinsel. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag in Besigheim-Ottmarsheim (Kreis Ludwigsburg) in einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.