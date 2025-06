Motorräder stoßen in Altbach zusammen – zwei Verletzte

6 In Altbach (Kreis Esslingen) sind am Mittwochabend zwei Motorräder zusammengestoßen. Foto: SDMG

Am Mittwochabend kommt es in Altbach (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall. Zwei Motorräder sollen daran beteiligt gewesen sein. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



In Altbach (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam es wohl zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern. Zum genauen Unfallhergang können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.