Unfall im Kreis Böblingen: Mercedes kommt von Fahrbahn ab und landet in Tankstelle

Mercedes kommt von Fahrbahn ab und landet in Tankstelle

7 Zur Zeit des Unfalls hatte die Tankstelle bereits geschlossen, weshalb keine Person zu Schaden kam. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Montagabend ist ein Mercedes-Fahrer in Dagersheim (Kreis Böblingen) von der Straße abgekommen und kam im Verkaufsraum einer Tankstelle zum Stehen.











Am Montagabend ist es zu einem Unfall an einer Tankstelle in Dagersheim (Kreis Böblingen) gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kam ein Mercedes-Fahrer von der Straße ab und schanzte über eine etwa ein Meter hohe Mauer. Durch die Wucht gelang der Fahrer auf das Tankstellengelände, kollidierte mit einer Zapfsäule und kam schlussendlich im Verkaufsraum der Tankstelle zum Stehen. Da die Tankstelle bereits geschlossen hatte, befand sich kein Mitarbeiter mehr auf dem Gelände.