Weil ein 93-jähriger BMW-Fahrer am Samstag die Vorfahrt missachtet hat, ist es zu einem Unfall auf der B465 im Kreis Biberach gekommen. Der beteiligte VW-Fahrer sowie seine Beifahrerin kamen in eine Klinik. Die drei Kinder im Fahrzeug blieben unverletzt.

Am Samstag ist es auf der Bundesstraße 465 bei Eberhardzell (Kreis Biberach) zu einem Unfall gekommen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Laut Angaben der Polizei ereignete sich dieser gegen 21.45 Uhr.

Ein 93-Jähriger war mit seinem BMW auf der K7569 in Richtung B465 unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts in Richtung Ampfelbronn ein. Dabei übersah der Senior laut Angaben der Polizei wohl einen 48-Jährigen mit einem VW, der von links aus Richtung Oberessendorf kam und Vorfahrt hatte. Beide Autos stießen daraufhin zusammen. Durch den Aufprall landete der BMW neben der Fahrbahn im Acker. Der VW kam auf der Bundesstraße zum Stehen.

Lesen Sie auch

Bundesstraße zeitweise gesperrt

Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Die beiden Fahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin im VW Sharan wurden vorsorglich in eine Klinik verbracht. Drei Kinder im VW blieben unverletzt. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Die Polizei Biberach war zur Unfallaufnahme vor Ort. Sie schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B465 zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 23.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.