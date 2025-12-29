Unfall im Alb-Donau-Kreis: Zug erfasst Auto – 75-Jähriger stirbt an Bahnübergang

1 Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Nach einem tödlichen Unfall auf einem Bahnübergang bleibt die Bahnstrecke stundenlang gesperrt. Was bislang über den Hergang bekannt ist.











Link kopiert



Für einen Autofahrer kam bei einem Unfall mit einem Zug bei Rottenacker jede Hilfe zu spät. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde das Fahrzeug beim Bahnübergang zwischen Ehingen und Rottenacker (beide Alb-Donau-Kreis) von einem Regionalzug erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus.