Unfall bei Winnenden: Metallteil löst Kettenreaktion aus – 600 Liter Diesel laufen über die B14

Ein verlorenes Bremsscheibenteil wird auf der B14 bei Winnenden zur Gefahr für mehrere Fahrzeuge. Die Folgen beschäftigen Polizei und Reinigungskräfte stundenlang.
Der Berufsverkehr rollt dicht über die B14, als plötzlich ein unscheinbares Metallteil zur Gefahr wird. Gegen 9 Uhr verliert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe von Winnenden in Fahrtrichtung Stuttgart ein Teil seiner Bremsscheibe. Was danach folgt, entwickelt sich laut Polizeipräsidium Aalen zu einer Kettenreaktion mitten im morgendlichen Verkehr.