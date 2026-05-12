Unfall bei Schwieberdingen: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und schleudert in den Gegenverkehr

Auf einer Kreuzung in Schwieberdingen sind am Montagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein 39-Jähriger hatte auch noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
Im Kreis Ludwigsburg hat es am Montagnachmittag in der Nähe von Schwieberdingen einen Unfall mit einem Mercedes und zwei BMW gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 39-Jähriger kurz nach 16 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf der L1141 auf Höhe des Laiblinger Wegs die Kontrolle über seinen BMW verloren und war ins Schleudern geraten.