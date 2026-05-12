Unfall bei Schwieberdingen: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und schleudert in den Gegenverkehr

Auf einer Kreuzung in Schwieberdingen sind am Montagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein 39-Jähriger hatte auch noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Im Kreis Ludwigsburg hat es am Montagnachmittag in der Nähe von Schwieberdingen einen Unfall mit einem Mercedes und zwei BMW gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 39-Jähriger kurz nach 16 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf der L1141 auf Höhe des Laiblinger Wegs die Kontrolle über seinen BMW verloren und war ins Schleudern geraten.

Schaden wird auf 65.000 Euro geschätzt In der Folge stieß er mit dem BMW einer 37-Jährigen und dem Mercedes eines 64-Jährigen zusammen, die sich hintereinander im Gegenverkehr befanden. Der 39-Jährige wie auch die BMW-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 64 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Die drei Wagen mussten abgeschleppt werden, der Schaden wurde von der Polizei auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und den Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis etwa 18.25 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L1141 und im Industriegebiet von Schwieberdingen. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des BMW-Fahrers machen können, mögen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden.