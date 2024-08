Unfall bei Reutlingen: Mit 3,5 Promille unterwegs – 26-Jährige schleudert in BMW über Fahrbahn

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen auf der B 464 bei Reutlingen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 26-Jährige kurz nach 7.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen Rappertshofen und der Einmündung zur Rommelsbacher Straße kam sie den ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie einen Leitpfosten.

Beim anschließenden Gegenlenken schleuderte der BMW auf die linke Fahrbahnseite, wo er im Straßengraben zum Stehen kam. Die 26-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Über 3,5 Promille im Blut

Laut Angaben der Polizei ergab ein Alkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von über 3,5 Promille. Die Frau musste daher eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B464 in Fahrtrichtung Stuttgart bis circa 9.20 Uhr gesperrt werden.