Unfall bei Ottmarsheim: Ford-Fahrer gerät in den Gegenverkehr - Frontalzusammenstoß mit Skoda

1 Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag zwischen Ottmarsheim und Ilsfeld mit seinem Ford in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.











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Ein 20-Jähriger ist am Sonntagabend zwischen Ottmarsheim und Ilsfeld in den Gegenverkehr geraten und mit dem Skoda einer 28-Jährigen zusammengestoßen. Laut Polizei war der Ford-Fahrer gegen 19 Uhr auf der K1621 in Richtung Ilsfeld unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und nahezu frontal mit der entgegenkommenden Skoda-Fahrerin zusammenstieß.