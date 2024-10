Unfall bei Oberstenfeld: Handy am Steuer – Mercedes-Fahrer überschlägt sich

Handy am Steuer – Mercedes-Fahrer überschlägt sich

Ein 20-Jähriger war Donnerstagnacht zwischen Schmidhausen und Oberstenfeld unterwegs, als er in einer Kurve plötzlich von der Straße abkommt. Dabei dürfte nicht nur die Handynutzung am Steuer eine Rolle gespielt haben . . .











Ein 20-Jähriger hat sich Donnerstagnacht bei Oberstenfeld mit seinem Mercedes überschlagen – wohl weil er durch sein Smartphone abgelenkt worden war. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen Mitternacht von Schmidhausen in Richtung Oberstenfeld unterwegs, als er in einer Kurve von der Landesstraße abkam und in den Grünstreifen geriet. Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.