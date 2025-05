Unfall bei Autobahnanschluss Leonberg-West: Hyundai-Fahrer missachtet rote Ampel und kracht in Mini

1 Die Mini-Fahrerin war gerade von der A8 ab und auf die Kreuzung gefahren, als der Hyundai in ihr Auto krachte. Foto: KS-Images/Rometsch

Bei dem Zusammenstoß wird die 19 Jahre alte Fahrerin des BMW leicht verletzt. Es entsteht zudem ein hoher Sachschaden.











Eine Leichtverletzte und 32 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18.45 Uhr an der Auf- und Abfahrt der A8 bei Leonberg-West (Kreis Böblingen) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 19-Jährige mit ihrem BMW Mini aus Richtung Stuttgart kommend von der Autobahn abgefahren. Sie wollte bei Grün die Kreuzung überqueren in Richtung Brennerstraße in Leonberg.