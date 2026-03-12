Unfall auf der B10 in Esslingen: Suzuki-Fahrerin verursacht Unfall mit fünf Fahrzeugen – 20.000 Euro Schaden

1 Auf der B10 in Esslingen kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Auf der B10 in Esslingen kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Autos müssen abgeschleppt werden. Wie es dazu kam.











Eine Suzuki-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen auf der B10 in Esslingen einen folgenschweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 40-Jährige kurz nach 8 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Vogelsangbrücke fuhr sie einem vorausfahrenden Ford ins Heck. Die Polizei geht davon aus, dass Unachtsamkeit der Grund war.