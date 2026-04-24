Ungewöhnlicher Einsatz für das Technische Hilfswerk Leonberg: Bei einem Lkw-Unfall bei Stuttgart verteilen sich unzählige Spezikisten und -flaschen auf der A 8. Ein Radlader muss ran.

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz ist das Technische Hilfswerk Leonberg (THW) am Donnerstag ausgerückt. Bei einem Lkw-Unfall auf der A 8 kurz nach der Anschlussstelle Echterdingen/Möhringen in Fahrtrichtung Stuttgart hatte ein Sattelzug einen Teil seiner Ladung verloren. Dabei handelte es sich um zahlreiche Getränkekisten, die sich über die Fahrbahn verteilten und so für große Beeinträchtigungen sorgten.

Unzählige Kisten mit Spezi hatten sich auf der Fahrbahn verteilt Genauer gesagt ging es um unzählige Kisten mit Spezi und die Reste von Glasflaschen, die sich in Form von Scherben auf der Fahrbahn verteilt hatten. Zur Unterstützung der Aufräumarbeiten forderte die Polizei das THW an.

Die Einsatzkräfte aus Leonberg sowie Neuhausen übernahmen schließlich ab kurz vor 12 Uhr die Bergung der verstreuten Ladung, sie unterstützten bei der Sicherung und Räumung der Fahrbahn. Dabei kam unter anderem ein Radlader zum Einsatz, mit dem der Auflieger des Lasters vollends entladen wurde. Die Getränkekisten wurden eingesammelt und abtransportiert, sodass die Fahrbahn im Anschluss wieder freigegeben werden konnte.

Beim Leonberger THW steht bald das traditionelle Maibockfest an

Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte des THW mit fünf Fahrzeugen und einem Radlader vor Ort. Neben dem THW waren auch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr war dieser Einsatz für die Leonberger Helfer am Donnerstag beende. Bleibt zu hoffen, dass die Getränkelieferung nicht für das anstehende Maibockfest der Leonberger THW-Ortsgruppe am 30. April und 1. Mai bestimmt war.