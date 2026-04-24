Ungewöhnlicher Einsatz für das Technische Hilfswerk Leonberg: Bei einem Lkw-Unfall bei Stuttgart verteilen sich unzählige Spezikisten und -flaschen auf der A 8. Ein Radlader muss ran.
Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz ist das Technische Hilfswerk Leonberg (THW) am Donnerstag ausgerückt. Bei einem Lkw-Unfall auf der A 8 kurz nach der Anschlussstelle Echterdingen/Möhringen in Fahrtrichtung Stuttgart hatte ein Sattelzug einen Teil seiner Ladung verloren. Dabei handelte es sich um zahlreiche Getränkekisten, die sich über die Fahrbahn verteilten und so für große Beeinträchtigungen sorgten.