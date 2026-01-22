6 Schwer beschädigt: der Seat nach dem Unfall bei Rutesheim Foto: SDMG

Bei einem Unfall auf der A 8 bei Rutesheim wird der Fahrer eines Seat schwer verletzt. Warum er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar.











Folgenschwerer Unfall an der Rutesheimer Autobahnanschlussstelle: Am Mittwoch gegen 23 Uhr kam der Fahrer eines Seat Ibiza auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart aus noch ungeklärter Ursache im Ausfahrtsbereich von der Autobahn ab. Er überfuhr das große Ausfahrt-Schild, schanzte über einen Hügel und kam in der Autobahneinfahrt zum Stehen.