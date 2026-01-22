Unfall auf Autobahn bei Rutesheim: Seat mäht Ausfahrt-Schild um und schanzt über Böschung: Fahrer schwer verletzt
Schwer beschädigt: der Seat nach dem Unfall bei Rutesheim Foto: SDMG

Bei einem Unfall auf der A 8 bei Rutesheim wird der Fahrer eines Seat schwer verletzt. Warum er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar.

Folgenschwerer Unfall an der Rutesheimer Autobahnanschlussstelle: Am Mittwoch gegen 23 Uhr kam der Fahrer eines Seat Ibiza auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart aus noch ungeklärter Ursache im Ausfahrtsbereich von der Autobahn ab. Er überfuhr das große Ausfahrt-Schild, schanzte über einen Hügel und kam in der Autobahneinfahrt zum Stehen.

 

Nach ersten Angaben der Polizei fuhr der Seat zum Unfallzeitpunkt mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 120. Beim Aufprall im Einfahrtsbereich wurde der Fahrer, der angeschnallt war, schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Seat wurde stark beschädigt, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Autobahneinfahrt Rutesheim in Richtung Stuttgart musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

 