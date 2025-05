Unfall auf A8 bei Wendlingen: Ferrari kracht in Leitplanken – 200.000 Euro Schaden und Stau

1 An dem Ferrari entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pius Koller

Ein Ferrari-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der A8 im Kreis Esslingen unterwegs. Als er beschleunigt, verliert er die Kontrolle über den Boliden – mit sündhaft teuren Folgen.











Ein 62 Jahre alter Ferrari-Fahrer hat am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Wendlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Mittelleitplanken gekracht. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, es entstand allerdings ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 200.000 Euro. Die linke Spur der Autobahn musste in Richtung Karlsruhe für rund drei Stunden gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.