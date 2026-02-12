Unfall am Pragsattel in Stuttgart: Streifenwagen übersehen – Toyota-Fahrer verursacht Unfall

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Toyota-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Toyota infolge des Unfalls auf den Stadtbahngleisen zum Stehen kam, kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und ermittelt nun zum genauen Hergang.