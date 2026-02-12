Unfall am Pragsattel in Stuttgart: Streifenwagen übersehen – Toyota-Fahrer verursacht Unfall

In Stuttgart ereignet sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Ein Toyota-Fahrer übersieht ein Polizeifahrzeug, es kommt zum Zusammenstoß. Was bisher bekannt ist.
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Stuttgart gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Polizeifahrzeug mit Sonderrechten die Pragstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Löwentorstraße überqueren. Dabei übersah der Fahrer eines Toyota offenbar das herannahende Einsatzfahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.