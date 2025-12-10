Unfall am Olgaeck: Welches Strafmaß droht dem Verursacher?

Die Anklage gegen den Fahrer, der am Olgaeck einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, lautet auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Verkehrsgefährdung.
Der Unfall war schrecklich, die Vorwürfe gegen den Mann, der ihn verursacht haben soll, wiegen schwer: Fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs sind die Vorwürfe, welche die Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen den 43-Jährigen erhebt. Welches Strafmaß kann das im Fall einer Verurteilung nach sich ziehen? Ein Blick ins Strafgesetzbuch bringt die Antwort.