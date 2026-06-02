Nach turbulenten Monaten mit Trunkenheitsfahrt und Entzug setzt Britney Spears ein optisches Zeichen: Wie in einem neuen Foto zu sehen ist, hat Star-Friseur Chris Appleton, sonst für Kim Kardashian im Einsatz, der Sängerin einen glatten, geraden Look gestylt.

Britney Spears (44) hat sich einen neuen Look zugelegt. Die Sängerin, die zuletzt mit einer Trunkenheitsfahrt und einem anschließenden Entzug für Schlagzeilen sorgte, ließ sich von Star-Friseur Chris Appleton (42) stylen - jenem Mann, der gewöhnlich für Kim Kardashians (45) Haare zuständig ist. Statt ihrer sonst voluminösen Mähne trägt Spears nun glattes, gerades Blond.

Appleton veröffentlichte am Montag ein gemeinsames Foto auf Instagram, das Spears mit der neuen Frisur und gut gelaunt zeigt. Verspielt streckte die Sängerin die Zunge heraus und hielt dabei mehrere Glätteisen in der Hand.

Für Appleton war der Termin offenbar ein besonderer. Er schrieb zu dem Bild: "Als Kind in England war Britney Spears der Soundtrack zu so vielen Momenten. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich eines Tages hinter dem Stuhl stehen würde (oder in diesem Fall sie hinter meinem, haha) und ihr die Haare stylen würde." Doch manches im Leben füge sich zusammen. Er schwärmte dann noch von Spears: "Sie ist nicht nur eine Ikone, sondern auch einer der liebenswertesten und sanftmütigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe."

Der Stylist, der für seine Dienste laut "Page Six" bis zu 200.000 Dollar verlangen kann, wurde unter anderem durch Kardashians platinblondes Haar beim von Marilyn Monroe inspirierten Auftritt der Met Gala 2022 bekannt. Kardashian selbst segnete den neuen Look ihrer Kollegin ab und kommentierte das Posting mit zwei Herz-Emojis.

Turbulente Monate liegen hinter Spears

Der Stylingwechsel folgt auf eine Reihe negativer Schlagzeilen. Im März wurde Spears in Ventura County in Kalifornien wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Laut Polizeibericht soll die Sängerin zudem mehrere verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen haben. Im April begab sich Spears in eine Entzugsklinik, die sie nach gut zwei Wochen wieder verließ. Beim Gerichtstermin am 4. Mai wurde die Anklage wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss fallengelassen: Spears' Anwälte akzeptierten ein sogenanntes "Wet Reckless"-Angebot - bei Erstvergehen ohne Unfall und niedrigem Alkoholwert ein übliches Vorgehen. Die Strafe: zwölf Monate Bewährung, ein Tag Haft (durch die Verhaftungsnacht abgegolten), 571 Dollar Geldbuße, ein Fahrkursus sowie wöchentliche Termine beim Psychologen und zweimal monatlich beim Psychiater.

Zuletzt hatte sich die Sängerin in einem inzwischen gelöschten Beitrag über "emotionale Probleme" geäußert, mit denen sie zu kämpfen habe, und kurz darauf einen kryptischen Kommentar über "gemeine Mädchen" veröffentlicht.