Nach turbulenten Monaten mit Trunkenheitsfahrt und Entzug setzt Britney Spears ein optisches Zeichen: Wie in einem neuen Foto zu sehen ist, hat Star-Friseur Chris Appleton, sonst für Kim Kardashian im Einsatz, der Sängerin einen glatten, geraden Look gestylt.
Britney Spears (44) hat sich einen neuen Look zugelegt. Die Sängerin, die zuletzt mit einer Trunkenheitsfahrt und einem anschließenden Entzug für Schlagzeilen sorgte, ließ sich von Star-Friseur Chris Appleton (42) stylen - jenem Mann, der gewöhnlich für Kim Kardashians (45) Haare zuständig ist. Statt ihrer sonst voluminösen Mähne trägt Spears nun glattes, gerades Blond.