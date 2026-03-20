Unbekannte legen Gebäude lahm: Sabotage am Bahnhof: Stromausfall in Waiblingen verursacht nächtliche Störung
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Der Bahnverkehr selbst blieb laut der Polizei von dem Vorfall unbeeinträchtigt – Züge fuhren planmäßig (Symbolfoto). Foto: Gottfried Stoppel

In Waiblingen fiel in der Nacht zum Freitag der Strom am Bahnhof aus. Unbekannte Täter manipulierten einen Sicherungskasten gezielt. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag am Bahnhof von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Stromausfall mutwillig verursacht. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sie sich Zugriff zu einem Sicherungskasten und legten gezielt die Stromversorgung lahm. Die Folgen: Das gesamte Bahnhofsgebäude, die Bahnsteige sowie die Anzeigetafeln lagen zeitweise im Dunkeln.

 

Erst am Freitagmorgen wurde der Ausfall bemerkt. Techniker der Deutschen Bahn AG konnten die Störung rasch beheben und die Sicherung wieder aktivieren. Der Bahnverkehr selbst blieb laut der Polizei von dem Vorfall unbeeinträchtigt – Züge fuhren planmäßig.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um den Bahnhof gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361/ 5800 zu melden.

 