1 Der Bahnverkehr selbst blieb laut der Polizei von dem Vorfall unbeeinträchtigt – Züge fuhren planmäßig (Symbolfoto). Foto: Gottfried Stoppel

In Waiblingen fiel in der Nacht zum Freitag der Strom am Bahnhof aus. Unbekannte Täter manipulierten einen Sicherungskasten gezielt. Die Polizei ermittelt nun.











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Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag am Bahnhof von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Stromausfall mutwillig verursacht. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sie sich Zugriff zu einem Sicherungskasten und legten gezielt die Stromversorgung lahm. Die Folgen: Das gesamte Bahnhofsgebäude, die Bahnsteige sowie die Anzeigetafeln lagen zeitweise im Dunkeln.