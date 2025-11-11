„Unbedingt besuchen“: Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt bekommt weltweit Top-Bewertungen

Esslingens Weihnachtsmarkt ist international bekannt – und geschätzt. Ein kleiner Überblick über die Top-Bewertungen.
Jahr um Jahr zeigt sich, dass Esslingen national wie international Anerkennung für seinen schönen Weihnachts- und Mittelaltermarkt bekommt. Zum wiederholten Mal hat die britische Times auch 2025 den Esslinger Weihnachtsmarkt in die Liste der 29 besten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen – neben Städten wie Brüssel, Wien und Prag. Besonders hebt die Tageszeitung die von Fachwerkhäusern gesäumten Straßen hervor, es sei „die perfekte Kulisse für einen Weihnachtsmarkt“.