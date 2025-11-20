UN-Klimakonferenz: Konferenzgelände wegen Feuers evakuiert - Brand „unter Kontrolle“

Auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz in Belém ist laut Reportern der Nachrichtenagentur AFP ein Feuer ausgebrochen.
Das Das Gelände der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist am Donnerstag nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Konferenzgebäude evakuiert worden. Zehntausende Konferenzteilnehmer versammelten sich außerhalb des Konferenzgeländes, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten. In der Halle schlugen Flammen hoch, die ein großes Loch in die Decke brannten. Kurz darauf erklärte die Regierung, das Feuer sei „unter Kontrolle“ gebracht worden.