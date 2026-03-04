Umzug ins Kölner Confex-Center: Der Deutsche Fernsehpreis erhält eine neue Heimat

Raus aus dem Coloneum, rein ins Confex-Center: Der Deutsche Fernsehpreis bekommt 2026 eine neue Heimat. Köln ist und bleibt aber der Austragungsort.
Wenn im September dieses Jahres wieder der Deutsche Fernsehpreis verliehen wird, geschieht das in einer brandneuen Location. Nach vier Jahren wechselt die Preisverleihung von den MMC-Studios im Coloneum in das 2024 eingeweihte Confex-Center. Das Gebäude ist somit ein anderes, die Stadt Köln ist und bleibt aber Ort des Geschehens - das Confex-Center befindet sich im Stadtteil Deutz.