Umzug in Stuttgart-Stammheim: Pferd stirbt ganz plötzlich – wer reitet jetzt am Martinstag durch Stammheim?

Das Pferd, das den Martinsumzug in Stammheim anführen sollte, ist plötzlich gestorben. Der Kindergarten Franz von Assisi hofft darauf, dass sich noch ein Reiter findet.
„Wir haben uns die Finger wund telefoniert, aber bisher ohne Erfolg.“ Heidi Sczuka ist ratlos: Woher bekommt man jetzt noch ein Sankt-Martins-Pferd nebst Reiter? Das Pferd, das für die Martinsfeier in Stuttgart-Stammheim am 11. November gebucht war, ist überraschend gestorben. Das ist nicht nur für die Besitzerin traurig, sondern auch für die Stammheimer Kinder, für die der Sankt-Martins-Umzug „ein Highlight“ im Jahr ist.