Umzug in Stuttgart am Faschingsdienstag: So verläuft der Fasnet-Umzug durch die Innenstadt

Am Faschingsdienstag, 13. Februar, veranstaltet die Gesellschaft Möbelwagen den traditionellen Umzug in der Stuttgarter Innenstadt. Rund 50 Gruppen und Vereine werden sich ab 14 Uhr auf die Strecke begeben. So sieht das Programm aus.

Ob Donzdorfer Waldschrat, Gemminger Bärafonger oder die Teufelswächter aus Sundheim: Für knapp 50 Gruppen, Vereine, Guggenmusiker, Narrenzünfte, Spielmannszüge, Garden und Tanzmariechen ist kein Weg zu weit, wenn die Gesellschaft Möbelwagen für den 13. Februar zum Faschingsumzug in die Stuttgarter Innenstadt lädt. Rund 1350 Teilnehmer werden erwartet. Wie viele Narren und Jecken entlang der Strecke zu finden sein werden, ist stark wetterabhängig, wie Umzugsleiter Roland Klein sagt. „Aktuell soll es am Dienstag trocken bleiben.“ Das spreche für gute Besucherzahlen.

Unsere Empfehlung für Sie Faschingsumzug in Stuttgart Narren begeistern bei Königswetter Tausende Besucher Die Narren bringen den Straßenkarneval nach zweijähriger Pause zurück in die Stuttgarter City. Lesen Sie in unserem Newsblog den Verlauf des Umzugs nach.

Los geht es um 14 Uhr – mit Start in der Tübinger Straße und dem Ziel Karlsplatz, wo bis 22 Uhr mit Antenne 1 gefeiert wird. Mit von der Partie wird dann unter anderem auch Ballonkünstler Alex Twister sein, der einen Musicalsänger mit an Bord hat und zugunsten des Kinderhospizes beim Umzug mitfährt. Zudem ist anlässlich der Fußball-Europameisterschaft auch ein Doppeldeckerbus von Stuttgart Marketing dabei. Auch die Organisatoren haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: „Unser Stadtprinzenpaar Hannes I. und seine Frau Melanie I. fahren auf der sogenannten Black Pearl, ein von einem alten Traktor gezogenen Anhänger, bestehend aus großen Lautsprechern“, sagt Roland Klein.

Lesen Sie auch

Straßen müssen gesperrt werden

Die Strecke verläuft von der Tübinger über Eberhard- und Marktstraße auf den Marktplatz, weiter zur Kirchstraße hin zum Schillerplatz, zur Planie und zum Schlossplatz beziehungsweise zur Königstraße. Dort bieten übrigens Faschingsschausteller Süßwaren, Getränke und Speisen an. Ein Kinderkarussell wird auf Höhe der Commerzbank aufgebaut sein. Vom Schlossplatz wird sich der närrische Lindwurm über die Bolzstraße zum Ehrenhof vor dem Neuen Schloss bis hin zum Karlsplatz bewegen.

Unsere Empfehlung für Sie Fasching in Stuttgart Tausende beim Umzug durch die Innenstadt Milde Temperaturen und gute Laune unter den Zuschauern sorgen beim Stuttgarter Faschingsumzug für ausgelassene Karnevalsstimmung.

In diesen Straßenzügen, wie auch entlang der Umzugsstrecke, stehen ab 6 Uhr an diesem Tag keine Halt- und Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Für den Lieferverkehr ist auf der gesamten Strecke teilweise beziehungsweise nach Maßgabe der Polizei eine Zufahrt bis etwa 13 Uhr möglich. Von 13 bis circa 17 Uhr wird die Umzugsstrecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum ist die An- und Abfahrt zu beziehungsweise von Parkhäusern oder Grundstücken, die an der Festzugstrecke liegen, nicht mehr möglich. Da die Umzugsstrecke entlang der Hauptradroute 1 verläuft, ist diese zwischen der Tübinger Straße, Höhe Feinstraße, und der Holzstraße, Höhe Marktstraße, von 13 bis etwa 17 Uhr ebenfalls nicht befahrbar. Zudem wird die Markthalle am Faschingsdienstag ganztägig geschlossen sein.