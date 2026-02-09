Umzug durch die Innenstadt: Am Faschingsdienstag werden Busse in Stuttgart umgeleitet

Tausende Narren ziehen am 17. Februar 2026 durch die Landeshauptstadt. Von 10 bis 17.30 Uhr sind zahlreiche SSB-Buslinien betroffen. Der Überblick über Änderungen.
Tausende Narren werden am Dienstag, 17. Februar, wieder in die Stuttgarter Innenstadt strömen, um einen der Höhepunkte der fünften Jahreszeit zu feiern: Der Faschingsumzug, veranstaltet von der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen, steht ab 14 Uhr auf dem Programm. Von 10 bis 17.30 Uhr kommt es im öffentlichen Nahverkehr zu Behinderungen entlang der Strecke. Einige Buslinien der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden umgeleitet. Stadtbahnen und S-Bahnen sind nicht betroffen.