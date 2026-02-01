Umzug des Papstes: Bescheiden oder prunkvoll? Wie Papst Leo XIV. künftig wohnen will

Achteinhalb Monate nach seiner Wahl hat Papst Leo XIV. Umzugspläne. Nicht ganz so bescheiden wie sein Vorgänger Franziskus, aber fast.
Der Entscheid des Papstes über sein zukünftiges Logis war in Rom schon seit längerer Zeit mit nicht geringer Spannung erwartet worden. Denn seit Leos Vorgänger Franziskus die Papstwohnung im dritten Stock des apostolischen Palastes verschmäht und dem Prunkbau neben dem Petersplatz eine einfache, kleine Wohnung im vatikanischen Pilgerheim Santa Marta vorgezogen hatte, ist die Wohnungsfrage des Pontifex auch ein wenig zu einer Stilfrage geworden.