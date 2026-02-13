Umwege in Filderstadt: Vollsperrung in Sielmingen bleibt deutlich länger

Die Arbeiten rund um den neuen S-Bahnhof verzögern sich, die Vollsperrung der Bahnhofstraße wird erst deutlich später als geplant ausgehoben. Das sind die Gründe.

Über diese Nachricht werden sich etliche Autofahrerinnen und Autofahrer ärgern: Die Vollsperrung der Bahnhofstraße in Sielmingen wird verlängert und bleibt deutlich länger bestehen als zunächst angekündigt. Bereits seit Ende Juni 2025 ist die nördliche Einfahrt in den Filderstädter Stadtteil gesperrt, in diesem März hätte die Strecke wieder freigegeben werden sollen. Dieser Termin ist aber nicht zu halten, wie die Stadtverwaltung Filderstadt nun bekannt gegeben hat. „Aufgrund von Bauarbeiten für die S-Bahn-Verlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern wird die Vollsperrung der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung Industriestraße und der L1209 in Sielmingen bis voraussichtlich Ende Mai 2026 verlängert“, heißt es in einer Mitteilung.

Damit bleibt die aktuelle Verkehrsführung mitsamt ihrer Umleitungen bestehen. Das Ganze sieht seit dem vergangenen Sommer so aus, dass der aus Sielmingen nach Norden herausfahrende Verkehr durchs Industriegebiet und über eine neue Verlängerung der Mercedesstraße geführt wird. Fahrzeuge, die aus Richtung Neuhausen kommen, müssen jedoch außenrum fahren – über Bernhausen und an der extra ertüchtigten Ecke Neuhäuser/Nürtinger Straße nach links Richtung Sielmingen.

Sielmingen: Lediglich für Linienbusse gib es eine Abkürzung

Laut Google Maps sind das etwa 3,5 Kilometer mehr. Lediglich Linienbusse dürfen eine Abkürzung nehmen, zudem haben drei Sielminger Firmen für Schwerlast- und Lieferverkehr Ausnahmegenehmigungen erhalten. Die Regelung ist insbesondere für Pendlerinnen und Pendler lästig, für manche Geschäftsleute ist sie zudem ein echtes Problem. Martin Schill, der Inhaber der Denkendorfer Bäckerei Schill, betreibt eine Filiale mitten in der Sielminger Baustelle. Bereits im September sprach er gegenüber unserer Zeitung von 70 Prozent Umsatzeinbußen.

Sperrungen gibt es wegen des S-Bahn-Baus auch anderswo. In Neuhausen sind wohl bis Frühjahr 2027 die Bahnhof- und die Bernhäuser Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung in den Benzachweg in beide Richtungen nicht passierbar. Die Gemeinde gestaltet das gesamte Umfeld des zukünftigen S-Bahnhofs neu und lässt eine zweite Ortsmitte entstehen. Die Unterführung zu den neuen Gleisen ist schon fertig. Auch in Sielmingen geht es an sich voran. Die Herstellung des Trogdeckels ist laut einer SSB-Sprecherin abgeschlossen. Für die um zwei Monate verlängerte Sperrung der Bahnhofstraße nennt die Stadtverwaltung Filderstadt einen anderen Grund, nämlich „insbesondere witterungsbedingte Verzögerungen (Kälte, Frost) im Leitungsbau und bei den Abdichtungsarbeiten, die vor Weihnachten 2025 nicht mehr abgeschlossen werden konnten“.