Regisseur Woody Allen kehrt nach Spanien zurück: Für sein nächstes Filmprojekt hat er sich 1,5 Millionen Euro von der Regionalregierung Madrid gesichert. Der Deal kommt mit einer besonderen Bedingung - und nach mehreren gescheiterten Versuchen.
Nach mehreren gescheiterten Anläufen auf internationalen Filmmärkten außerhalb der USA hat Woody Allen (89) nun offenbar einen neuen Drehort für sein nächstes Projekt gefunden: Madrid. Die Regionalregierung der spanischen Hauptstadt unterstützt den 89-jährigen Regisseur mit 1,5 Millionen Euro, wie die spanische Zeitung "El País" berichtet. Produziert wird der Film über Allens Produktionsfirma Gravier Production zusammen mit der spanischen Firma Wanda Vision.