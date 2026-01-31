Umstrittene Stuttgart-Werbung: Sign oder Nichtsein

Das vom Gemeinderat beschlossene 470 000 Euro Stuttgart-Sign für den Marktplatz erinnert daran, dass in Stuttgart mal paradiesische Zustände herrschten. Eine Glosse von Jan Sellner.
Stadtrat K. träumte. Er träumte, der Hersteller des vom Gemeinderat auf Vorschlag der CDU-Fraktion gebilligten Stuttgart-Signs habe die Buchstaben verwechselt. Statt „Stuttgart“ prangte in riesigen Lettern „Schlaraffenländ“ auf dem Marktplatz und über den mit LED-Technik ausgestatteten Schriftzug flogen die aus Schlaraffenland-Erzählungen bekannten gebratenen Tauben und flossen Milch und Wein und das Rathaus, wie auch alle anderen Gebäude einschließlich des Hauses des Tourismus bestanden aus Kuchen . . .