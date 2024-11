Umstrittene Klärschlamm-Anlage: Paukenschlag: EnBW darf in Walheim roden

Verbrennungsanlage für Klärschlamm in Wahlheim Durchgesickert: EnBW will früheren Baubeginn - Gegner sind alarmiert

Der Streit über die geplante Klärschlammverbrennung der EnBW in Walheim (Kreis Ludwigsburg) verschärft sich. Der Energiekonzern EnBW will mit Vorarbeiten für das Projekt beginnen. Die Bürgerinitiative protestiert, sie befürchtet, dass die EnBW Fakten schaffen will.