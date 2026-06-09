Das neue Heimtrikot der Nationalmannschaft erntet Top-Zustimmung. Das ungewohnte Auswärtstrikot kommt im historischen Vergleich aber immerhin auf Platz 2.
Es erinnert an die siegreiche Weltmeisterschaft 1990 und kommt auch bei Deutschlands Fußballfans bestens an: 54 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage bewerten das so genannte Heimtrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft für die WM in den USA, Mexiko und Kanada mit den schwarz-rot-goldenen Streifen auf weißen Grund als gut bis sehr gut. Auch den Nationalspielern gefällt das Trikot besonders gut, wie sie bei der Vorstellung versicherten.