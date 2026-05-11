Umfrage zum VfB Stuttgart: Wo landet der VfB am Saisonende? Jetzt abstimmen!

1 Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende? Foto: Baumann/Hansi Britsch

Vor dem 34. Bundesliga-Spieltag herrscht große Spannung. Für den VfB Stuttgart sind noch drei Endplatzierungen möglich. Welche wird es? Stimmen sie jetzt hier ab!











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Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen hat der VfB Stuttgart vor dem 34. und letzten Bundesliga-Spieltag der laufenden Saison die Qualifikation für die Champions League in eigener Hand. Mit einem Sieg am Samstag bei Eintracht Frankfurt tritt das Team von Sebastian Hoeneß in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse an – zumindest, solange die TSG Hoffenheim zeitgleich bei Borussia Mönchengladbach keinen Kantersieg einfährt und den VfB so noch von Platz 4 verdrängt. Doch auch Platz 5 und 6 sind theoretisch noch möglich, sollte der Verein mit dem Brustring bei der Eintracht nicht gewinnen. Wir wollen von Ihnen wissen: Welcher Platz wird es denn am Saisonende für den VfB Stuttgart? Geben Sie jetzt hier Ihre Stimme ab!