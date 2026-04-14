Umfrage: Wer macht das beste panierte Schnitzel im Kreis Esslingen?

Wer ist der Schnitzelkönig oder die Schnitzelkönigin im Kreis Esslingen? Teilen Sie uns mit, im welchem Restaurant, es das perfekte panierte Schnitzel gibt.
Die Fastenzeit ist vorbei und die Temperaturen sind noch niedrig genug, dass man sich gerne mal etwas Herzhaftes gönnt. Das panierte Schnitzel steht hierzulande auf vermutlich mehr Speisekarten als jedes andere Gericht – und sei es nur auf der Kinderspeisekarte. Ein klares Zeichen: Die Liebe der Schwaben zum Schnitzel ist ungebrochenen. Und wie bei jedem Klassiker scheiden sich die Geister daran, wer das Gericht am besten beherrscht und wie es zu schmecken hat.