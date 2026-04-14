Umfrage: Wer macht das beste panierte Schnitzel im Kreis Esslingen?

Wer ist der Schnitzelkönig oder die Schnitzelkönigin im Kreis Esslingen? Teilen Sie uns mit, im welchem Restaurant, es das perfekte panierte Schnitzel gibt.

Die Fastenzeit ist vorbei und die Temperaturen sind noch niedrig genug, dass man sich gerne mal etwas Herzhaftes gönnt. Das panierte Schnitzel steht hierzulande auf vermutlich mehr Speisekarten als jedes andere Gericht – und sei es nur auf der Kinderspeisekarte. Ein klares Zeichen: Die Liebe der Schwaben zum Schnitzel ist ungebrochenen. Und wie bei jedem Klassiker scheiden sich die Geister daran, wer das Gericht am besten beherrscht und wie es zu schmecken hat.

Vermutlich liegt dies auch an der vermeintlichen Einfachheit des Rezepts. In seiner klassischen Form besteht nur aus wenigen Zutaten: Fleisch, Ei, Mehl, Semmelbrösel und Gewürze, dazu Fett zum Ausbacken. Manche schwören darauf, nur Salz und Pfeffer zu verwenden, andere Gastronomen sind bei der Würzung etwas kreativer: Paprikapulver, Knoblauchpulver, Majoran, Thymian oder Senf kommen mitunter zum Einsatz.

Wie bei den meisten einfach Gerichten steckt der Teufel im Detail: Die Panade sollte – wenn man Gastroexperten zurate zieht – schön fluffig, kross und golden sein. Trotz des Ausbackens darf das Endprodukt nicht vor Fett triefen. Auch die Wahl des Fleisches, der Semmelbrösel und des Ausbackfettes spielen eine Rolle – zumeist wird bei letzterem Butterschmalz empfohlen.

Beim Schnitzel entscheidet das handwerkliche Geschick

Ein weiterer Grund, warum es wohl auf vielen Speisekarten steht: Die Zubereitung geht schnell. Aber wegen der kurzen Zutatenliste sind die entscheidenden Handgriffe der Köchin oder des Kochs umso wichtiger. Es ist viel Übung nötig, damit sich zwischen dem Fleisch und der Panade die gewünschten Lufteinschlüsse bilden.

Anmerkung: Der Einfachheit halber wird in dieser Umfrage nicht zwischen Schnitzel Wiener Art (mit Schweinefleisch) und dem Original Wiener Schnitzel (mit Kalbfleisch) unterschieden.