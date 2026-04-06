Unsere Handys sind tagtäglich im Einsatz. Laut einer aktuellen Umfrage kümmern sich jedoch die wenigsten um eine regelmäßige Reinigung. So geht's richtig.
Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob in der Küche, im Bad oder unterwegs: Die Geräte sind ständig im Einsatz und kommen dabei zwangsläufig mit Schmutz, Keimen und den unterschiedlichsten Oberflächen in Kontakt. Umso überraschender ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage: Ein erheblicher Teil der Nutzerinnen und Nutzer reinigt seine Handys nie. Wie sie es stattdessen handhaben sollten.