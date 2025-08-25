Umfrage der Uni Stuttgart: Bis zu 6000 Euro Einstiegsgehalt – das verdienen Absolventen der Uni Stuttgart

Die Uni Stuttgart hat ihre ehemaligen Studierenden zu ihren Karrierechancen befragt und dazu, wie zufrieden sie rückblickend mit ihrem Studium sind.
Absolventen der Universität Stuttgart haben ausgezeichnete Karrierechancen und gehören deutschlandweit zu den gefragtesten Berufseinsteigern. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Uni aufgrund einer aktuellen Befragung. In dieser wird außerdem analysiert, welche Berufswege die Studierenden nach ihrem Abschluss einschlagen und wie sie die Qualität ihres Studiums rückblickend bewerten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.