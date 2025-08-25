Umfrage der Uni Stuttgart: Bis zu 6000 Euro Einstiegsgehalt – das verdienen Absolventen der Uni Stuttgart

Die Uni Stuttgart hat ihre ehemaligen Studierenden zu ihren Karrierechancen befragt und dazu, wie zufrieden sie rückblickend mit ihrem Studium sind.

Absolventen der Universität Stuttgart haben ausgezeichnete Karrierechancen und gehören deutschlandweit zu den gefragtesten Berufseinsteigern. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Uni aufgrund einer aktuellen Befragung. In dieser wird außerdem analysiert, welche Berufswege die Studierenden nach ihrem Abschluss einschlagen und wie sie die Qualität ihres Studiums rückblickend bewerten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wofür entschieden sich junge Menschen nach dem Bachelor? Nach wie vor schließt ein Großteil der Bachelor-Absolventen ein Masterstudium an. 66 Prozent der Befragten verblieben dafür an der Universität Stuttgart.

16 Prozent nahmen ein Masterstudium an einer anderen deutschen Hochschule auf.

12 Prozent stiegen direkt in den Beruf ein.

3 Prozent schlossen ein Masterstudium im Ausland an.

2 Prozent begannen einen weiteres Studium. Wie machten junge Menschen nach dem Master weiter? 75 Prozent arbeiteten in Vollzeit.

14 Prozent waren Vollzeit erwerbstätig mit Promotion.

4 Prozent waren Teilzeit erwerbstätig mit Promotion.

3 Prozent arbeiteten in Teilzeit.

2 Prozent waren ausschließlich mit ihrer Promotion beschäftigt.

2 Prozent waren arbeitssuchend. Wie schnell gelang der Berufseinstieg nach dem Studium? Laut der Umfrage gelang der Berufseinstieg sowohl den Bachelor- als auch den Master-Absolventen nahezu reibungslos.

Rund 80 Prozent waren bereits drei Monate nach Studienabschluss berufstätig.

90 Prozent hatten sechs Monate nach ihrem Abschluss einen Job gefunden.

98 Prozent der Befragten waren eineinhalb Jahre nach Studienabschluss in einem regulären Beschäftigungsverhältnis oder verfolgten eine Promotion.

Wie viel verdienen Absolventen der Uni Stuttgart?

Beim Berufseinstieg konnten sich die Absolventen entsprechend der Umfrageergebnisse über ein attraktives Gehalt freuen.

Bachelor-Absolventen kamen im Durchschnitt auf 4350 Euro im Monat.

Master-Absolventen verdienten im Durchschnitt etwa 5000 Euro.

Rund ein Viertel verdiente sogar 6000 Euro oder mehr.

Die Uni Stuttgart ergänzt in ihrer Pressemitteilung: „Die hohe Zufriedenheit im Berufsleben bestätigt das positive Gesamtbild.“ So gaben vier von fünf Absolventen an, mit ihrer aktuellen beruflichen Situation zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.

Wie zufrieden sind Bachelor-Absolventen rückblickend mit ihrem Studium?

14 Prozent gaben an, sehr zufrieden mit ihrem Studium zu sein.

52 Prozent der Befragten waren zufrieden.

24 Prozent schätzten die Qualität ihres Studiums mittelmäßig ein.

8 Prozent waren unzufrieden.

2 Prozent der Befragten waren sehr unzufrieden.

Wie zufrieden sind Master-Absolventen rückblickend mit ihrem Studium?

36 Prozent sind rückblickend sehr zufrieden mit ihrem Studium.

44 Prozent gaben an, zufrieden zu sein.

14 Prozent waren weder zufrieden noch unzufrieden.

5 Prozent waren unzufrieden.

1 Prozent der Befragten war sehr unzufrieden.

Vor dem Hintergrund dieser guten Umfrageergebnisse verwundert es nicht, dass mehr als 60 Prozent der Bachelor- und nahezu 70 Prozent der Master-Absolventen sich laut Umfrage erneut für ein Studium an der Universität Stuttgart entscheiden würden.

Die Absolventen von der Uni Stuttgart seien auf dem deutschen Arbeitsmarkt gefragt, sagt Professor Michael-Jörg Österle. Foto: Universität Stuttgart/Sven Cichowicz

„Diese Ergebnisse freuen uns außerordentlich. Sie sprechen für die exzellente Qualität unseres Studienangebots und für das große Engagement aller, die daran mitwirken“, wird Professor Michael-Jörg Oesterle, Prorektor für Lehre und Weiterbildung, in der Pressemitteilung zitiert. Er ergänzt: „Wir vermitteln unseren Absolventinnen und Absolventen passgenaue Kompetenzen, um aktuelle wie auch zukünftige berufliche Herausforderungen zu meistern. Damit gehören sie auch zu den gefragtesten Berufseinsteigerinnen und -einsteigern auf dem deutschen Arbeitsmarkt.“

Bei der jährlichen Befragung geben ehemalige Studierende ein bis eineinhalb Jahre nach ihrem Abschluss Auskunft zu ihrem Studium, ihrem Berufseinstieg und ihrer aktuellen beruflichen Situation. Die Stabsstelle Qualitätsentwicklung der Uni Stuttgart lädt die Absolventen aller Studiengänge per Brief dazu ein. Die Befragung findet meist zwischen Dezember und März statt und erreichte 2024 und 2025 einen Rücklauf von jeweils 36 Prozent. Die nächste Befragung beginnt voraussichtlich im Dezember 2025 und richtet sich an die Absolventen aus dem Wintersemester 2023/24 und dem Sommersemester 2024.