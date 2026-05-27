Die Stadt wollte für mehr Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger im Sport- und Erholungszentrum Waldau sorgen. Das Projekt im Georgiiweg wurde stark reduziert.
Die Waldau in Degerloch ist die zweitgrößte Sportanlage in Stuttgart. Grundsätzlich ist das weitläufige Areal im Schatten des Fernsehturms durch die mittendrin gelegene, gleichnamige Stadtbahnhaltestelle sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Trotzdem sollte, der Schaffung weiterer Angebote im Sport- und Erholungsgebiet, auch der Verkehr neu geordnet werden. Bislang.