Die Stadt wollte für mehr Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger im Sport- und Erholungszentrum Waldau sorgen. Das Projekt im Georgiiweg wurde stark reduziert.

Die Waldau in Degerloch ist die zweitgrößte Sportanlage in Stuttgart. Grundsätzlich ist das weitläufige Areal im Schatten des Fernsehturms durch die mittendrin gelegene, gleichnamige Stadtbahnhaltestelle sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Trotzdem sollte, der Schaffung weiterer Angebote im Sport- und Erholungsgebiet, auch der Verkehr neu geordnet werden. Bislang.

Seit knapp 15 Jahren debattieren Stadtverwaltung, Vereine und Gemeinderat über mögliche Verbesserungen auf der Waldau. Bereits 2021 wurde der Neubau der Sporthalle Waldau mit dem öffentlichen Action-Platz fertiggestellt. Vor wenigen Tagen schließlich wurde der Jahre lange Streit um eine Fahrradstraße im Königsträßle nach Schönberg beigelegt. In einem weiteren Schritt sollte auch das Verkehrsführungskonzept auf der Waldau umgesetzt werden, „um den öffentlichen Raum für Radfahrer und Fußgänger noch attraktiver zu gestalten“, betonte Stadtsprecherin Frederike Myhsok noch vor einem Jahr. Dafür sollte ein Teil des Georgiiwegs in diesem Sommer autofrei umgestaltet werden.

Nur punktuelle Verbesserungen – falls das finanziell möglich ist

Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Angesichts „des begrenzten Budgets musste der Umfang der Maßnahme reduziert werden“, erklärt Myhsok heute. Soll heißen, der Sparzwang angesichts leerer Stadtkassen schlägt auch auf der Waldau durch. Und das, obwohl von den geplanten Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro rund 870.000 Euro als Förderung vom Land kommen würden.

Geplant war den Georgiiweg zwischen der Stadtbahnhaltestelle Waldau der Linie U7 und der Einmündung des Keßlerwegs in eine Fußgängerzone mit einem einheitlichen Straßenbelag umzuwandeln. Denn gerade dort treffen bei Heimspielen der Stuttgarter Kickers aber auch bei anderen Großveranstaltungen besonders viele Fußgänger, Rad- und Autofahrer aufeinander. Zudem gehört der Georgiiweg zur viel befahrenen Hauptradroute 10 zwischen Degerloch und Sillenbuch. Die Zufahrt sollte von Osten durch einen drei Zentimeter hohen Absatz, von Westen aus zusätzlich durch Poller gesperrt werden.

Doch nunmehr bleibt die Zufahrt zum Georgiiweg nicht nur für den Lieferverkehr oder Busse im Rahmen des Vereinssports, sondern für alle Verkehrsteilnehmer geöffnet. Auch die Parkplätze bleiben erhalten. In diesem Jahr sollen zwar „in einem ersten Schritt bereits Leitungsarbeiten stattfinden“, so Myhsok. Im Sommer 2027 aber lediglich der Keßlerweg vom Georgii- bis zum Guts-Muths-Weg entlang der Eiswelt zurück gebaut werden. „Die Umgestaltung des Georgiiwegs wird zurückgestellt“, sagt die Stadtsprecherin. Lediglich punktuelle Verbesserungsmaßnahmen sollen umgesetzt werden – „falls das finanziell möglich ist“.