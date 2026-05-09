Bonnie Tyler musste sich in Portugal einer Notoperation unterziehen. Nun bestätigt ihr Team offiziell: Die 74-Jährige liegt im künstlichen Koma.
Nach Spekulationen in den Medien hat das Team von Sängerin Bonnie Tyler (74) nun offiziell bestätigt, dass die 74-Jährige im künstlichen Koma liegt. Auf der Website des Musikstars heißt es: "Vielen Dank für die unglaubliche Welle an Zuneigung und guten Wünschen, die wir in den letzten Tagen für Bonnie erhalten haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel."