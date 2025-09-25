Uefa-Cup und Europa League: Schneesturm, Trennung, Maradona – die VfB-Historie in der Europa League

Der VfB Stuttgart startet an diesem Donnerstag in die Europa League – und damit in einem Wettbewerb, in dem der Club und seine Anhänger schon viel erlebt haben. Wir blicken zurück.

Zweimal Europa League, 15-mal Uefa-Pokal. Das sind die Eckdaten des VfB Stuttgart im zweitwichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb. Die Stuttgarter waren also oft dabei seit ihrem Debüt 1973. Mal war’s erfolgreich, andere Male eher weniger gut – aber fast immer war es: aufregend. Der Club hat einige besondere Geschichten in diesem Wettbewerb geschrieben.

Zum Beispiel diese hier: Ralf Rangnick war Coach des VfB Stuttgart – aber schon vor dem Rückspiel im Uefa-Pokal-Achtelfinale bei Celta Vigo schien klar, dass seine Amtszeit nicht mehr lange dauern wird. Nach der 1:2-Niederlage in Spanien ging dann alles ganz schnell – weil es schon vorab so beschlossen worden war. Noch in der Nacht erfolgte die Trennung, die mal als Rücktritt des Trainers, mal als Rauswurf bezeichnet wurde.

Weil die „Stuttgarter Nachrichten“ damals aufgrund ihrer Recherchen bereits vor der Partie Wind von den VfB-Plänen im Falle einer Niederlage bekommen hatte, gab es zu nächtlicher Stunde auch große mediale Aufregung rund um den Club – als die Nachricht nach Abpfiff veröffentlich worden war. Am Tag danach bestätigten dann Rangnick und der damalige Manager Rolf Rüssmann die Trennung. Es übernahm: Felix Magath.

Am Donnerstag ist nun erneut der Real Club Celta de Vigo Gegner des VfB. Ähnlich brisant wie einst wird es sicher nicht. Aber, wer weiß: Vielleicht entsteht die nächste besondere Europa-League-Geschichte des VfB.

Zum Start blicken wir auf die bisherigen Teilnahmen der Stuttgarter in Europa League und Uefa-Cup – in unserer Bildergalerie.

Viel Spaß damit!