„Überzeugter Ökologe“: Boris Palmer wäre gerne wieder bei den Grünen – und stellt sich hinter Özdemir

Der Ex-Grüne Boris Palmer bekräftigt seinen Wunsch, eines Tages wieder Mitglied bei den Grünen zu sein – und traut Cem Özdemir das Amt des Ministerpräsidenten zu.
Seit knapp zweieinhalb Jahren ist Boris Palmer nicht mehr Mitglied bei den Grünen: Der heute parteilose Tübinger OB hat im April 2023 nach einem Eklat bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt selbst die Konsequenzen gezogen und ist aus der Partei ausgetreten. Damals hatte Palmer das als rassistisch geltende N-Wort benutzt und auf „Nazis-raus“-Rufe mit einem Judenstern-Vergleich reagiert.